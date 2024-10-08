Сергей Лавров обсудил квадроберов с главой МИД Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров лидеров стран СНГ поинтересовался у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в стране квадроберы.
Как пояснил глава МИД РФ, это новая молодежная субкультура, когда дети наряжаются в собак.
«Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - пояснил Лавров.
В свою очередь Мирзоян подтвердил, что знает о подобном «новом» движении среди молодежи. Как добавил посол Армении в РФ Гурген Арсенян, в Европе квадроберы определяют себя «как гендер».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в частности, квадроберства. По ее словам, дети-представители субкультуры являются «жертвами пропаганды», отвечать за происходящее должны не родители, а те, кто навязывает вызывающую интерес к этому движению информацию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru