Сергей Лавров обсудил квадроберов с главой МИД Армении

Как пояснил глава МИД РФ, это новая молодежная субкультура, когда дети наряжаются в собак.

«Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - пояснил Лавров.

В свою очередь Мирзоян подтвердил, что знает о подобном «новом» движении среди молодежи. Как добавил посол Армении в РФ Гурген Арсенян, в Европе квадроберы определяют себя «как гендер».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в частности, квадроберства. По ее словам, дети-представители субкультуры являются «жертвами пропаганды», отвечать за происходящее должны не родители, а те, кто навязывает вызывающую интерес к этому движению информацию, напоминает «Радиоточка НСН».

