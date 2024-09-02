Слезы и квадроберы: Волынец поспорила с Мизулиной о «буллинге» певицы Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) не унижала девочку девочку-квадробера, раскритиковав ее желание быть похожей на кошку, заявила в интервью НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, при этом детский психолог Наталья Наумова подтвердила, что ребенок мог получить из-за этого травму.

В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka, когда 27-летняя певица сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом (тренд на подражание животным). Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом», возмутившись, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка» чуть ли не до слез. Однако Волынец с ней не согласилась.