Слезы и квадроберы: Волынец поспорила с Мизулиной о «буллинге» певицы Mia Boyka

В сравнении человека с кошкой нет унижения ребенка, сказала в эфире НСН Ирина Волынец, однако психолог Наталья Наумова подтвердила, что агрессия певицы могла травмировать девочку.

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) не унижала девочку девочку-квадробера, раскритиковав ее желание быть похожей на кошку, заявила в интервью НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, при этом детский психолог Наталья Наумова подтвердила, что ребенок мог получить из-за этого травму.

В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka, когда 27-летняя певица сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом (тренд на подражание животным). Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом», возмутившись, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка» чуть ли не до слез. Однако Волынец с ней не согласилась.

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«В словах певицы "Ты же человек, зачем тебе быть кошкой" не усматривается оскорбления или унижения достоинства ребенка. Если родители считают иначе, то они вправе обратиться в суд для защиты ребенка от оскорбления. Реакция многих людей на квадроберов, фурри и терианов — недоумение, и Миа Бойка не стала исключением. Ведь это неестественно, когда человек не в шутку или в рамках сценического образа, а на полном серьезе ассоциирует себя с животным», - сказала Волынец.

Она также ответила тем, кто считает, что певица должна извиниться

«Интересно, каким образом должно выглядеть предполагаемое извинение певицы перед девочкой? Что она должна ей сказать: "Извини, я ошиблась, когда сказала: ты человек и красивая девочка и зачем тебе быть кошкой? А на самом деле я считаю, что ты не человек, не красивая девочка и, пожалуйста, будь кошкой…" Так должны выглядеть извинения?», - задалась вопросом детский омбудсмен Татарстана.

Бойко агрессивно отреагировала на претензии в связи с инцидентом, написав в соцсетях: «Квадроберы и их родители! Выкусите». При этом она похвасталась, что взяла на себя смелость называть вещи своими именами. Детский психолог Наталья Наумова сказала НСН, что такая агрессия свидетельствует о «детском состоянии» самой певицы.

«Такой ответ и агрессивное поведение показывают, что сама певица тоже находится в детской позиции. По сути, в квадроберах нет ничего страшного или плохого, кроме того, что с их стороны бывают агрессивные выпады. Когда певица делает так же, это говорит о том, что у нее самой есть проблемы с управлением агрессией. Возможно, ей следует поработать с психологом и после этого она сможет извиниться перед девочкой», - сказала Наумова.

При этом она подтвердила, что поведение певицы могло нанести ребенку травму.

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«Конечно, такой опыт – это травма для ребенка, она ожидала услышать поддержку, а получила осуждение и критику. При этом большое значение имеет то, что дальше будет с ребенком, как встретят ее родители и друзья. Если они обнимут ее и поддержат, возможно, травматизации и не будет. Иногда после встреч с кумирами детям требуется психолог, который объяснит им, что и такие известные люди могут ошибаться», - заключила собеседница НСН.

Квадробинг — новый подростковый тренд, в рамках которого дети имитируют поведение животных, надевают маски кошек и собак, ходят на четвереньках, едят корм для животных, а иногда даже бросаются на прохожих. Считается, что родоначальником этого движения является японский спринтер Кеничи Ито. Из-за внешности его дразнили «обезьяной», однако спортсмен разработал технику бега на четырех конечностях и ставил рекорды, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Рогалевич
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