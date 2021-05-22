Курс на сближение. Эксперты поспорили о желании Москвы дружить с Брюсселем
Политологи, ученые, экономисты в эфире НСН выясняли, кто против сближения: Евросоюз или Россия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных , экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», - написала Захарова.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН заявила, что Россия идет по пути развития отношений с отдельными странами Запада, а не с союзными объединениями. Политический кризис в отношениях России, ЕС и США достиг времен «холодной войны».
«До сих пор Европейский Союз в российской дипломатии считается непрочным политическим объединением. Российская дипломатия играет на то, чтобы не дать европейским странам объединиться, не видит, насколько прочным становится ЕС. К сожалению, российско-европейские отношения будут ухудшаться. Сейчас мы получили самый большой в постсоветской истории кризис в отношениях с Европой и США. Пока нет ядерной риторики, как было в 50-е годы ХХ века, но отношения между Россией, Евросоюзом и США настолько плохие, что можно говорить – их просто нет», - полагает эксперт.
Российский экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.
«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН назвал Россию страной-изгоем из-за промахов главы российской дипломатии Сергея Лаврова
«В долгосрочном периоде санкции, международная изоляция, экономические трудности в России будут нарастать. В этом смысле Лаврова (Сергея, главу МИД РФ – прим. НСН) победителем уж точно нельзя назвать. Россия еще 10 лет назад была уважаемым членом Большой восьмерки, с ней общались с уважением. А сейчас Россия – страна-изгой, у которой почти не осталось союзников», - считает политолог.
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