Курс на сближение. Эксперты поспорили о желании Москвы дружить с Брюсселем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных , экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», - написала Захарова.