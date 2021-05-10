Российский политолог назвал промахи Лаврова

Позиция «Лавров всех переигрывает» субъективна. Это не так. Результат усилий внешнеполитического ведомства мы видели воочию на параде в Москве 9 мая. Из зарубежных глав к нам приехал один Эмомали Рахмон (президент Таджикистана – прим. НСН).

Во-вторых, действия того же Борреля (Жозепа, главу евродипломатии – прим. НСН) в скоротечном моменте, с точки зрения Москвы, можно игнорировать. А в долгосрочном – санкции, международная изоляция, экономические трудности в России будут нарастать. В этом смысле Лаврова победителем уж точно нельзя назвать. Россия еще 10 лет назад была уважаемым членом Большой восьмерки, с ней общались с уважением. А сейчас Россия – страна-изгой, у которой почти не осталось союзников. Запад не спешит, он играет в долгую и пока выигрывает – посмотрите на Украину, Молдавию, Грузию, которые переняли западные модели жизни. Зачем спешить, если можно выигрывать, не делая особенных усилий и не приближая мир к конфликту?», - считает политолог.