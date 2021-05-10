Российский политолог назвал промахи Лаврова
Российский политолог Дмитрий Орешкин не согласился с американской оценкой работы главы МИД РФ Сергея Лаврова и назвал его минусы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «мастерски переигрывает» своих западных коллег, считает американский аналитик Том Роган.
Эксперт в статье для Washington Examiner назвал ряд иностранных дипломатов «глупыми коллегами» главы российского МИД, подчеркнув, что Лавров обходит главу евродипломатии Жозепа Борреля, «слишком доверчивого» спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри и «чересчур самоуверенную» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что положительный отзыв американского аналитика Тома Рогана по поводу мастерской работы главы МИД РФ Сергея Лаврова, скорее, вызван обидой на американские власти и желанием услышать более жесткий ответ Москве, чем реальным восхищением дипломатического таланта российского политика.
«Во-первых, это личная точка зрения эксперта, не государственная позиция. Это некая обида, мне кажется, человека, который считает, что Запад должен давать России более жесткий отпор.
Позиция «Лавров всех переигрывает» субъективна. Это не так. Результат усилий внешнеполитического ведомства мы видели воочию на параде в Москве 9 мая. Из зарубежных глав к нам приехал один Эмомали Рахмон (президент Таджикистана – прим. НСН).
Во-вторых, действия того же Борреля (Жозепа, главу евродипломатии – прим. НСН) в скоротечном моменте, с точки зрения Москвы, можно игнорировать. А в долгосрочном – санкции, международная изоляция, экономические трудности в России будут нарастать. В этом смысле Лаврова победителем уж точно нельзя назвать. Россия еще 10 лет назад была уважаемым членом Большой восьмерки, с ней общались с уважением. А сейчас Россия – страна-изгой, у которой почти не осталось союзников. Запад не спешит, он играет в долгую и пока выигрывает – посмотрите на Украину, Молдавию, Грузию, которые переняли западные модели жизни. Зачем спешить, если можно выигрывать, не делая особенных усилий и не приближая мир к конфликту?», - считает политолог.
Ранее доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Америке давно пора отказаться от общения с другими государствами с позиции своего превосходства над ними.
«Я здесь прагматизма никакого не вижу. Вижу проявление обычного американского высокомерия, морального превосходства над другими. Они считают себя вправе оскорблять других людей. Прагматизма в оскорблении государственных деятелей я не вижу. Это отрыжки американского империализма, доминирования, господства, этакий колонизаторский взгляд: кто там бегает? Какие-то людишки...», - заявил американист.
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