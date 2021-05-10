Притяженья больше нет. Ученая охарактеризовала партнерство России с ЕС и США

По мнению ученой, Россия идет по пути развития отношений с отдельными странами Запада, а не с союзными объединениями. Политический кризис в отношениях России, ЕС и США достиг времен «холодной войны».

«До сих пор Европейский Союз в российской дипломатии считается непрочным политическим объединением. Российская дипломатия играет на то, чтобы не дать европейским странам объединиться, не видит, насколько прочным становится ЕС. К сожалению, российско-европейские отношения будут ухудшаться. Сейчас мы получили самый большой в постсоветской истории кризис в отношениях с Европой и США. Пока нет ядерной риторики, как было в 50-е годы ХХ века, но отношения между Россией, Евросоюзом и США настолько плохие, что можно говорить – их просто нет», - полагает эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.

«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.

