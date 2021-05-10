Притяженья больше нет. Ученая охарактеризовала партнерство России с ЕС и США

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН прокомментировала позицию Борреля по поводу улучшения взаимодействия ЕС и США.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на встрече глав МИД 27 государств Евросоюза будет обсуждаться, в том числе и дальнейший диалог Брюсселя с Москвой, сообщает ТАСС.

Перед началом встречи он отметил, что отношения ЕС и России «не улучшаются».

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Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН обратила внимание на то, что при президенте США Джо Байдене отношения Евросоюза и Соединенных Штатов стремятся к той точке, которая была достигнута к моменту прихода к власти экс-главы Белого Дома Дональда Трампа.

«Трамп нанес отношениям США и ЕС очень большой удар. Кризисы, возникшие в отношениях США и стран Евросоюза, еще не закончились и не завершены. Они касаются самоидентификации НАТО, восстановления беспошлинной торговле и другие. Но Боррель считает, что ЕС и США теперь могут выступать как союзники, ЕС и США укрепили свое сотрудничество по сравнению с четырьмя годами до этого. Теперь ЕС и США также будут выступать единым фронтом по отношению к России, которая для них выступает как антагонист», - отметила эксперт.

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По мнению ученой, Россия идет по пути развития отношений с отдельными странами Запада, а не с союзными объединениями. Политический кризис в отношениях России, ЕС и США достиг времен «холодной войны».

«До сих пор Европейский Союз в российской дипломатии считается непрочным политическим объединением. Российская дипломатия играет на то, чтобы не дать европейским странам объединиться, не видит, насколько прочным становится ЕС. К сожалению, российско-европейские отношения будут ухудшаться. Сейчас мы получили самый большой в постсоветской истории кризис в отношениях с Европой и США. Пока нет ядерной риторики, как было в 50-е годы ХХ века, но отношения между Россией, Евросоюзом и США настолько плохие, что можно говорить – их просто нет», - полагает эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.

«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.

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