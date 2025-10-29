Курс на Азию и срыв переговоров: Лавров объяснил, чем его удивил Трамп
Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оказалась сорвана, так как, по словам Сергея Лаврова, РФ готова на нее только с учетом полной договоренности по Украине, а США тем временем готовится склонить КНР к масштабной торговой сделке.
Изменение позиции американского президента Дональда Трампа по Украине вызывает удивление у руководства России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Говоря о новых позициях Трампа, он заявил, что они «лишь отражают лихорадочное желание европейцев и режима главы Украины Владимира Зеленского получить паузу» для подпитки своих сил.
При этом он также выразил надежду, что США сохранят свой вектор на урегулирование украинского кризиса, и подчеркнул, что РФ важно придерживаться согласованных принципов, озвученных в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.
СРЫВ ВСТРЕЧИ
Помимо прочего, Лавров подчеркнул, что страны НАТО пытаются заставить Штаты отказаться от мирной инициативы по Украине и не допустить устранения первопричин конфликта за столом переговоров.
По словам главы МИД РФ, новая встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа возможна, но только при гарантиях, что в результате будет заключена мирная сделка по Украине.
Лавров отметил, что Путин еще на Аляске перепроверил у присутствовавшего там спецпредставителя главы США Стивена Уиткоффа, правильно ли российская сторона понимает его предложения по Украине. Тогда в присутствии Трампа Уиткофф подтвердил, что понимания российской стороны верны.
«… и мы сказали, что мы готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей…И по большому счету сейчас мы до сих пор ждем подтверждения Соединенными Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу», - напомнил Лавров, говоря о встрече двух лидеров в Анкоридже.
Напомним, что ранее активно обсуждалась новая возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии, однако 23 октября Трамп резко заявил, что «отменил встречу» с российским коллегой, так как у него сложилось впечатление, что он и Путин «не достигнут нужной цели». При этом президент США не исключал новой встречи с Путиным и подчеркивал, что в будущем она все равно состоится.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто выражал надежду, что новые переговоры Трампа и Путина все же состоятся в Будапеште и отмечал, что какая-то подготовка уже идет.
«Вопрос в сроках и вопрос в содержании. Поэтому мы надеемся, что подготовка продвинется, и саммит в итоге состоится», - приводят слова Сийярто РИА Новости.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Россия пока не может оценить перспективу возобновления переговоров с Украиной, а пауза в переговорах по этому вопросу связана с нежеланием Украины продолжать этот процесс, передает RT.
Между тем напряжение между Россией и США в медиапространстве действительно растет. Так, специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что намерен подать в суд на американскую газету The Washington Post из-за ложных слов, приписываемых ему. Речь идет о материале от 18 октября, где Дмитриеву приписали цитату: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех». Тогда же Дмитриев потребовал извинений и правок, однако 28 октября газета вновь использовала некорректные цитаты.
АЗИАТСКИЙ КУРС ТРАМПА
Тем временем Трамп пока переключился на укрепление контактов в азиатском регионе. Так, на днях, во время своего трехдневного визита в Японию, он провел встречу с новым премьером Японии Санаэ Такаити, а также с императором Японии Нарухито.
30 октября у американского лидера намечена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Сам Трамп заявлял, что ожидает снижение пошлин для Китая в ответ на их помощь в борьбе с незаконной поставкой фентанила и его прекурсоров в США.
Ранее Reuters также сообщил, что после встречи министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн и заместителем министра коммерции Ли Чэнган Китай и США согласовали рамки торгового соглашения, которое может быть подписано в ходе предстоящей встречи двух лидеров. Отмечается, что у Китая даже есть шанс избежать 100% пошлин США на китайские товары.
Однако директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что Китай не будет предавать Россию и отказываться от ее нефти даже не смотря на сильную зависимость от США.
«Китай очень зависит от американского рынка, но предать Россию для него значило бы через некоторое время проиграть американцам всё. Это было бы невыгодно прежде всего самой Китайской Народной Республике», - приводят его слова KP.ru.
При этом профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН вообще усомнился в том, что личная встреча Трампа и главы КНР состоится и подчеркнул, что экономические договоренности между США и Китаем весьма сомнительны из-за принципиальных позиций обеих стран.
«Сомневаюсь, что состоится личная встреча Трампа и Си Цзиньпина. Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая… Китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить аналогичные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия, хотя и не теряет надежды договориться», - отметил он.
Также Лукин подчеркнул, что Китай стремится проводить самостоятельную политику в мировой торговле, без давления США.
