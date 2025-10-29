СРЫВ ВСТРЕЧИ

Помимо прочего, Лавров подчеркнул, что страны НАТО пытаются заставить Штаты отказаться от мирной инициативы по Украине и не допустить устранения первопричин конфликта за столом переговоров.

По словам главы МИД РФ, новая встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа возможна, но только при гарантиях, что в результате будет заключена мирная сделка по Украине.

Лавров отметил, что Путин еще на Аляске перепроверил у присутствовавшего там спецпредставителя главы США Стивена Уиткоффа, правильно ли российская сторона понимает его предложения по Украине. Тогда в присутствии Трампа Уиткофф подтвердил, что понимания российской стороны верны.

«… и мы сказали, что мы готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей…И по большому счету сейчас мы до сих пор ждем подтверждения Соединенными Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу», - напомнил Лавров, говоря о встрече двух лидеров в Анкоридже.

Напомним, что ранее активно обсуждалась новая возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии, однако 23 октября Трамп резко заявил, что «отменил встречу» с российским коллегой, так как у него сложилось впечатление, что он и Путин «не достигнут нужной цели». При этом президент США не исключал новой встречи с Путиным и подчеркивал, что в будущем она все равно состоится.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто выражал надежду, что новые переговоры Трампа и Путина все же состоятся в Будапеште и отмечал, что какая-то подготовка уже идет.