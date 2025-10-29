Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не смог согласовать расписание для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома заявил на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом

«Мы не смогли выработать время [для встречи] в этот раз», - рассказал Трамп.

Ранее президент США выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном во время турне по азиатским странам. Трамп отмечал, что при необходимости может продлить поездку для встречи с лидером КНДР, пишет 360.ru.


ФОТО: EPA / ТАСС
