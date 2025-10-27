Трамп отказался от поста вице-президента США в будущем
27 октября 202514:04
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента страны на выборах в 2028 году. Об этом сообщает RT.
На борту президентского самолёта по пути в Японию он указал, что исключает такую возможность, так как «это слишком мило».
«Я думаю, это слишком мило... Я думаю, людям бы это не понравилось», — заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что его наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году является действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
