Трамп отказался от поста вице-президента США в будущем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента страны на выборах в 2028 году. Об этом сообщает RT.

На борту президентского самолёта по пути в Японию он указал, что исключает такую возможность, так как «это слишком мило».

«Я думаю, это слишком мило... Я думаю, людям бы это не понравилось», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что его наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году является действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

