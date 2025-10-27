Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем составе правительства страны переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не будут начаты. Выступая в венгерском парламенте, Сийярто подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке Будапешта.
«Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан – премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся», — заявил дипломат.
Венгрия на протяжении всего конфликта на Украине занимает особую позицию среди стран Евросоюза, выступая против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Будапешт неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в конфликт и продолжит развивать экономические связи с Россией, в частности в сфере энергетики.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, однако для этого требуется одобрение всех стран-членов объединения. Венгрия, как и ранее, выражает сомнение в готовности Киева к переговорам, указывая на коррупционные проблемы и риски для европейской безопасности, передает «Радиоточка НСН».
