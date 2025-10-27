Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем составе правительства страны переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не будут начаты. Выступая в венгерском парламенте, Сийярто подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке Будапешта.

«Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан – премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся», — заявил дипломат.