Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем составе правительства страны переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не будут начаты. Выступая в венгерском парламенте, Сийярто подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке Будапешта.

«Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан – премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся», — заявил дипломат.

Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз

Венгрия на протяжении всего конфликта на Украине занимает особую позицию среди стран Евросоюза, выступая против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Будапешт неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в конфликт и продолжит развивать экономические связи с Россией, в частности в сфере энергетики.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, однако для этого требуется одобрение всех стран-членов объединения. Венгрия, как и ранее, выражает сомнение в готовности Киева к переговорам, указывая на коррупционные проблемы и риски для европейской безопасности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры