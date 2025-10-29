В Симферополе после атаки БПЛА загорелись горюче-смазочные материалы

«В результате атаки... на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Как отметил Аксенов, никто не пострадал. На месте находятся экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Крыму ликвидировали три дрона ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

