В Симферополе после атаки БПЛА загорелись горюче-смазочные материалы
29 октября 202509:59
Пожар произошел в Симферополе после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате атаки... на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
Как отметил Аксенов, никто не пострадал. На месте находятся экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Крыму ликвидировали три дрона ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Симферополе после атаки БПЛА загорелись горюче-смазочные материалы
- Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
- Возле предприятия в Марий Эл зафиксировали удары БПЛА
- Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на $18 трлн
- Курс на Азию и срыв переговоров: Лавров объяснил, чем его удивил Трамп
- В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
- В Хакасии главу района задержали из-за госконтракта на 1,1 млрд рублей
- Трамп: Экономика США переживает революцию
- Над Россией сбили сто украинских беспилотников
- Алаудинов назвал основную задачу армии России в спецоперации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru