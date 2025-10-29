ПВО сбила над Крымом пять украинских беспилотников

Пять украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы в Крыму утром 29 октября. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Республики Крым», - говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре в Симферополе после атаки БПЛА, здесь загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры