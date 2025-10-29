ПВО сбила над Крымом пять украинских беспилотников
29 октября 202510:42
Пять украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы в Крыму утром 29 октября. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Республики Крым», - говорится в заявлении.
В министерстве уточнили, что дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре в Симферополе после атаки БПЛА, здесь загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила над Крымом пять украинских беспилотников
- На Ставрополье задержали планировавшего теракт агента Киева
- Назрел раскол: Новый альянс внутри ЕС поборется с антироссийским курсом
- В Симферополе после атаки БПЛА загорелись горюче-смазочные материалы
- Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
- Возле предприятия в Марий Эл зафиксировали удары БПЛА
- Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на $18 трлн
- Курс на Азию и срыв переговоров: Лавров объяснил, чем его удивил Трамп
- В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
- В Хакасии главу района задержали из-за госконтракта на 1,1 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru