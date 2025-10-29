Возле предприятия в Марий Эл зафиксировали удары БПЛА
29 октября 202509:09
Удары беспилотников зарегистрировали возле предприятия в Марий Эл. Об этом написал глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
Регион подвергся атаке БПЛА минувшей ночью.
«Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона», - указал Зайцев.
По словам главы региона, разрушений не зарегистрировано, обошлось без пострадавших. На месте ЧП находятся экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 октября в Марий Эл уничтожили три украинских беспилотника, пишет «Свободная пресса».
