Возле предприятия в Марий Эл зафиксировали удары БПЛА

Удары беспилотников зарегистрировали возле предприятия в Марий Эл. Об этом написал глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Регион подвергся атаке БПЛА минувшей ночью.

«Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона», - указал Зайцев.

По словам главы региона, разрушений не зарегистрировано, обошлось без пострадавших. На месте ЧП находятся экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 октября в Марий Эл уничтожили три украинских беспилотника, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
