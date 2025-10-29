На Ставрополье задержали планировавшего теракт агента Киева
ФСБ задержала украинского агента, который планировал подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Силовики пресекли диверсионно-террористическую деятельность гражданина России 1980 года рождения, жителя Георгиевска. Мужчина через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем подконтрольной Киеву украинской террористической организации, по его указаниям сделал фото и видео объекта транспортной инфраструктуры для его последующего подрыва.
В октябре злоумышленник приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые заложил в тайник. Мужчину задержали при выдвижении с целью рекогносцировки к месту планируемого преступления.
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, фигурант арестован. Мужчине также могут вменить статью о государственной измене.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в здании администрации муниципального округа в Георгиевске, был задержан местный житель 2000 г. р., напоминает «Свободная пресса».
