Трамп: Экономика США переживает революцию
США переживают экономическую революцию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на саммите АТЭС в Южной Корее.
«Рост ВВП составил 3,8% - это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие», - подчеркнул глава Белого дома.
По словам Трампа, во втором квартале Соединенные Штаты установили рекорд по темпам роста экономики. В следующем квартале власти ожидают показатель на уровне около 4%.
Ранее американский президент заявил, что устранил угрозу доллару со стороны БРИКС, страны якобы покидают объединение, опасаясь пошлин Вашингтона, пишет 360.ru.
