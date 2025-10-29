Назрел раскол: Новый альянс внутри ЕС поборется с антироссийским курсом
Если Венгрия объединится со Словакией и Чехией, то новый альянс будет отстаивать прежде всего свои интересы в вопросе санкций, а не концентрироваться на лояльности к РФ, отметил Габор Штир.
У возможного альянса Венгрии, Чехии и Словакии нет какого-то серьезного потенциала влиять на решения Евросоюза, просто эти страны решили согласовать свою несколько иную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.
Венгрия хочет создать с Чехией и Словакией альянс, скептически относящийся к Украине, пишет Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана. По его словам, венгерский лидер Виктор Орбан надеется согласовать с главой чешской партии ANO Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции по Украине до саммита ЕС в декабре. Штир отметил, что теперь у европейского мейнстрима появился свой противовес.
«Не надо преувеличивать эту инициативу. Это какая-то группа стран, которые согласовывают свои точки зрения. Это как лобби-группа внутри Евросоюза. Это вместо Вишеградской четверки, потому что Польша в этом вопросе думает по-другому. Но эти страны теперь после победы Бабиша едины в этом вопросе. Это согласование усиливает позиции Венгрии и эту антивоенную позицию. Но это не общеевропейский мейнстрим. Но, конечно, эта группа будет препятствием на пути европейского мейнстрима, который хочет все больше поддерживать Украину. Так что теперь это будет сложнее. Мнения о том, что нужно быстрее заканчивать войну и не держать Украину в ней, усиливаются», - рассказал он.
Рассуждая о том, могут ли эти страны заблокировать санкции против РФ в дальнейшем, Штир усомнился, что они этого действительно хотят и подчеркнул, что они, скорее, будут действовать исходя из своих национальных интересов.
«Могли до этого, если хотели. Но хотят ли? Потому что Фицо вряд ли хочет, Орбан - иногда, а Бабиш будет еще осторожнее. Все эти страны знают свое политическое пространство движения. Если их уже трое и присоединяются другие страны, значит эта группа будет шире, сильнее. Но, я думаю, что больше шансов на то, что они будут блокировать только те вопросы, которые касаются их национальных интересов», - отметил он.
При этом Штир также назвал те страны, которые могли бы последовать вектору новой «коалиции» в перспективе.
«Если в Австрии поменяется власть, то она бы могла. В некоторых вопросах, например, если речь идет о расширении Евросоюза на Украину, Польша тоже осторожна. Если речь идет о деньгах, тогда южные страны - Испания, например», - подытожил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем составе правительства страны переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не будут начаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
