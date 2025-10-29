Гонка окончена: Почасовая оплата спасет грузоперевозки от аварий и демпинга
Если водитель подключил себе и тахограф, и ГЛОНАСС, то он будет вынужден соблюдать закон - делать отдых каждые 4 часа и перестанет гнаться за километрами, заявил НСН Владимир Матягин.
Сейчас ценообразование в грузоперевозках рассчитывается совершенно неправильно, что приводит к демпингу на рынке, усталости водителей и к повышенной аварийности. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Автобизнес предложил властям новый способ борьбы с серым рынком грузоперевозок. Так, ассоциация «ГрузАвтоТранс» предложила Минтрансу включить в электронный документооборот (ЭДО) и ГосЛог единый алгоритм расчетов заказов с почасовым тарифом, как в такси, пишут "Известия". Компании просят создать прозрачную систему ценообразования. Сейчас оплачивается только тоннаж и пробег, из-за чего фуры перегружаются, нарушается режим труда, возникают аварийные ситуации и рынок работает «в серую». Матягин рассказал, как улучшит ситуацию новая система.
«Дело даже не в том, что заказы идут в тени, а в том, что перевозчик сегодня гонится за ставками. Водитель получает деньги за километр, и заказчики рассчитывают все эти ставки за километр, что кардинально неправильно. Из-за этого у нас водитель нарушает режим труда и отдыха, скоростной режим и гонится за зарабатыванием денег. А при переходе на почасовую оплату уже не будет смысла гнаться за километром, а будет стимул именно соблюдать российское законодательство. Уйдут и перегрузы автомобилей, и проблема серого рынка. По законодательству водитель каждые 4 часа должен остановиться и отдохнуть, и с нововведением у него будет стимул это сделать. Четкая и прозрачная система поможет государству увидеть, как перевозчик зарабатывает деньги. Понимая, например, что за один километр будет оплата 1000 рублей в час, можно легко высчитать налоги», - рассказал он.
Матягин подчеркнул, что сейчас из-за неправильной оплаты труда многие на рынке демпингуют, что сказывается и на безопасности на дорогах.
«Если люди не соблюдают российское законодательство, они и ценообразование закладывают с нарушением, цена у них может быть ниже, и это негативно влияет на формирование нормального рынка. В демпинге нет ничего хорошего для отрасли и для безопасности дорог. А эта концепция нам позволит полностью вывести из тени всех. Здесь будут работать тахограф, ГЛОНАСС. И если перевозчик это все не подключит, то не сможет обосновать свой заработок»,- уточнил он.
Ранее Матягин рассказал НСН, что отечественных перевозчиков не удовлетворяют цены рынке, в связи с этим они не хотят работать, вдобавок иностранные перевозчики отбирают у них хлеб низкими ценами.
