Кустурица намерен стать гражданином РФ после съемок фильма по русскому роману

Сербский режиссер Эмир Кустурица намерен получить гражданство России после съемок фильма на основе русского романа. Об этом кинематографист заявил в беседе с ТАСС.

«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский]», - поделился Кустурица.

По его словам, у него «обязательно будет» российское гражданство.

Сербский режиссер работает над лентой «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Позднее Кустурица планирует снять фильм «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, а также «Как я не снял "Преступление и наказание"» по мотивам произведения Федора Достоевского.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
