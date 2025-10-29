Кустурица намерен стать гражданином РФ после съемок фильма по русскому роману

«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский]», - поделился Кустурица.

По его словам, у него «обязательно будет» российское гражданство.

Сербский режиссер работает над лентой «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Позднее Кустурица планирует снять фильм «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, а также «Как я не снял "Преступление и наказание"» по мотивам произведения Федора Достоевского.

