Кустурица намерен стать гражданином РФ после съемок фильма по русскому роману
Сербский режиссер Эмир Кустурица намерен получить гражданство России после съемок фильма на основе русского романа. Об этом кинематографист заявил в беседе с ТАСС.
«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский]», - поделился Кустурица.
По его словам, у него «обязательно будет» российское гражданство.
Сербский режиссер работает над лентой «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Позднее Кустурица планирует снять фильм «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, а также «Как я не снял "Преступление и наказание"» по мотивам произведения Федора Достоевского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гонка окончена: Почасовая оплата спасет грузоперевозки от аварий и демпинга
- Кустурица намерен стать гражданином РФ после съемок фильма по русскому роману
- ПВО сбила над Крымом пять украинских беспилотников
- На Ставрополье задержали планировавшего теракт агента Киева
- Назрел раскол: Новый альянс внутри ЕС поборется с антироссийским курсом
- В Симферополе после атаки БПЛА загорелись горюче-смазочные материалы
- Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
- Возле предприятия в Марий Эл зафиксировали удары БПЛА
- Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на $18 трлн
- Курс на Азию и срыв переговоров: Лавров объяснил, чем его удивил Трамп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru