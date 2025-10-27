В России усомнились в потеплении отношений между Китаем и США
Экономические договоренности между США и Китаем весьма сомнительны из-за принципиальных позиций обеих стран и из-за стремления Пекина к самостоятельной экономической политике, сказал НСН Александр Лукин.
Сегодня отношения между Китаем и США вновь испортились из-за введения американским лидером Дональдом Трампом дополнительных тарифов в отношении Пекина. Страны будут пытаться договариваться, но положительный результат этих попыток и личная встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сомнительны из-за принципиальных позиций Вашингтона и Пекина и из-за стремления Китай к самостоятельности в экономике. Об этом НСН заявил востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин.
Трамп начал свое первое турне в Азию, открыв его посещением саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщило издание «Коммерсантъ». Одним из первых мероприятий в программе стало подписание в присутствии американского лидера расширенного соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей. Лукин назвал ситуацию для Трампа в Азии довольно затруднительной, усомнившись в том, что Трамп лично встретится с Си Цзиньпином.
«Сомневаюсь, что состоится личная встреча Трампа и Си Цзиньпина. Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая. Естественно, этим двум крупнейшим экономикам мира есть о чем поговорить. Каждая страна проводит свою политику, но Китай хотел бы договориться до более-менее надежного механизма сотрудничества. У Трампа же каждый день возникают новые мнения по этому поводу. Отмечу, что Трамп ввел тарифы против всех стран региона, в том числе против своих союзников, например, Сингапура, где этим крайне недовольны, хотя против Сингапура ввели тарифы в размере всего 10%. Думаю, Трамп будет разъяснять свою позицию, кто-то будет жаловаться, кто-то — принимать ответные меры», — сказал Лукин.
Собеседник НСН добавил, что Китай не готов на уступки США из-за своего желания проводить самостоятельную экономическую политику.
«Китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить аналогичные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия, хотя и не теряет надежды договориться. Договоренности возможны, но политика США сейчас довольно непредсказуемая, да и подходы и цели у США и Китая слишком разнятся: если Вашингтон хочет доминировать в мировой торговле, то Пекин стремится проводить самостоятельную политику», — подытожил он.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США, вероятно, не будут вводить 100%-ные пошлины на китайские товары. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
