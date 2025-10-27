«Сомневаюсь, что состоится личная встреча Трампа и Си Цзиньпина. Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая. Естественно, этим двум крупнейшим экономикам мира есть о чем поговорить. Каждая страна проводит свою политику, но Китай хотел бы договориться до более-менее надежного механизма сотрудничества. У Трампа же каждый день возникают новые мнения по этому поводу. Отмечу, что Трамп ввел тарифы против всех стран региона, в том числе против своих союзников, например, Сингапура, где этим крайне недовольны, хотя против Сингапура ввели тарифы в размере всего 10%. Думаю, Трамп будет разъяснять свою позицию, кто-то будет жаловаться, кто-то — принимать ответные меры», — сказал Лукин.

Собеседник НСН добавил, что Китай не готов на уступки США из-за своего желания проводить самостоятельную экономическую политику.

«Китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить аналогичные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия, хотя и не теряет надежды договориться. Договоренности возможны, но политика США сейчас довольно непредсказуемая, да и подходы и цели у США и Китая слишком разнятся: если Вашингтон хочет доминировать в мировой торговле, то Пекин стремится проводить самостоятельную политику», — подытожил он.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США, вероятно, не будут вводить 100%-ные пошлины на китайские товары. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

