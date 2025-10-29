Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на $18 трлн

США за девять месяцев уже привлекли инвестиций на $18 трлн. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита АТЭС.

Трамп: Экономика США переживает революцию

«Чуть больше девяти месяцев прошло. Менее чем за год мы обеспечили 18 триллионов долларов новых инвестиций», - отметил глава Белого дома.

По мнению Трампа, к концу первого года его президентства США обеспечат приток $20- 22 трлн.

Ранее американский лидер заявил, что японская компания Toyota собирается разместить в США автозаводы на сумму до $10 млрд.

ФОТО: AP / ТАСС
