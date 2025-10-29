Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на $18 трлн
29 октября 202508:55
США за девять месяцев уже привлекли инвестиций на $18 трлн. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита АТЭС.
«Чуть больше девяти месяцев прошло. Менее чем за год мы обеспечили 18 триллионов долларов новых инвестиций», - отметил глава Белого дома.
По мнению Трампа, к концу первого года его президентства США обеспечат приток $20- 22 трлн.
Ранее американский лидер заявил, что японская компания Toyota собирается разместить в США автозаводы на сумму до $10 млрд.
