«Это нереализуемая история. У нас есть мегаполисы, где ветеринарная служба рядом с домом, и там у людей нет этой проблемы. Там есть и круглосуточные клиники. Есть еще выездные бригады. Есть вообще ветеринары, которые практикуют на дому, они могут выехать и помочь. Но большинство наших городов живет так, что там в принципе нет экстренной ветеринарной помощи. Если случаются какие-то проблемы, то ты будешь ждать утра, когда откроется единственная в твоем городе клиника. Как эта идея будет реализована в селе, где ближайшая ветклиника вообще находится в райцентре, до которого ехать 60 километров? Проблема есть, но она не может быть так решена. Скоро выборы, не стоит ко всем инициативам серьезно относиться», - рассказал он.

При этом депутат Госдумы назвал и плюс этой инициативы: по его мнению, она привлекает внимание к нехватке пунктов ветеринарной помощи.

«Эта инициатива хороша тем, что она привлекает внимание к этой проблеме, потому что у нас некоторые территории и населенные пункты не покрыты качественной ветеринарной помощью. Но нужно больше пунктов открывать, а не номера создавать. А не открывают клиники, потому что это невыгодно. Это очень сложный бизнес, очень затратный, с очень низкой рентабельностью», - подытожил он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил НСН, почему дым от сигарет и вейпов может быть смертельно опасен для животных, поэтому шутки с «накуриванием» могут привести к тяжелым последствиям для питомца.

