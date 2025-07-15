Бурматов не поддержал призыв создать единый номер ветпомощи
В крупных городах есть множество ветпунктов рядом с домом и даже с вызовом специалиста, а в регионах, наоборот, существует проблема нехватки ветеринаров, заявил НСН Владимир Бурматов.
Инициатива открыть единый номер экстренной ветеринарной помощи нереализуема, так как большая часть России живет в небольших населенных пунктах, где ближайшая ветклиника в десятках, а то и в сотнях километров езды. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуме предложили ввести экстренный номер 106 — для вызова ветеринара. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», пишет ТАСС. По их мнению, введение короткого номера обеспечит круглосуточную помощь животным, а также поможет создать профильные подразделения, которые будут реагировать на жестокое обращение с питомцами. Бурматов объяснил, что проблему надо решать не единым номером.
«Это нереализуемая история. У нас есть мегаполисы, где ветеринарная служба рядом с домом, и там у людей нет этой проблемы. Там есть и круглосуточные клиники. Есть еще выездные бригады. Есть вообще ветеринары, которые практикуют на дому, они могут выехать и помочь. Но большинство наших городов живет так, что там в принципе нет экстренной ветеринарной помощи. Если случаются какие-то проблемы, то ты будешь ждать утра, когда откроется единственная в твоем городе клиника. Как эта идея будет реализована в селе, где ближайшая ветклиника вообще находится в райцентре, до которого ехать 60 километров? Проблема есть, но она не может быть так решена. Скоро выборы, не стоит ко всем инициативам серьезно относиться», - рассказал он.
При этом депутат Госдумы назвал и плюс этой инициативы: по его мнению, она привлекает внимание к нехватке пунктов ветеринарной помощи.
«Эта инициатива хороша тем, что она привлекает внимание к этой проблеме, потому что у нас некоторые территории и населенные пункты не покрыты качественной ветеринарной помощью. Но нужно больше пунктов открывать, а не номера создавать. А не открывают клиники, потому что это невыгодно. Это очень сложный бизнес, очень затратный, с очень низкой рентабельностью», - подытожил он.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил НСН, почему дым от сигарет и вейпов может быть смертельно опасен для животных, поэтому шутки с «накуриванием» могут привести к тяжелым последствиям для питомца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru