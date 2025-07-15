Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно
Согласно дейстующим в РФ законам управляющая компания (УК) должна выполнять определённые виды работ бесплатно. Об этом сайту aif.ru заявил замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве России Александр Жуков.
Он уточнил, что контроль состояния крыш и стен, косметический ремонт (при необходимости), устранение протечек и засоров по стояку (кроме квартир), выполнять дезинсекцию, а также проверку систем газоснабжения и отопления, электрооборудования, телекоммуникационных сетей, осуществлять контроль за пожарной безопасностью.
Юрист Ксения Зайцева добавила, что если за придомовую территорию отвечает УК, то она должна выполнять её уборку и благоустройство и возмещать ущерб, причинённый, например, упавшим на автомобиль деревом.
«Если компания не выполняет обязательные работы, у вас есть полное право обратиться в Жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор», - заключил Жуков.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому УК обязаны в течение I квартала текущего года отчитываться перед жильцами о своей деятельности по управлению домом за предыдущий год, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru