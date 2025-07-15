Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно

Он уточнил, что контроль состояния крыш и стен, косметический ремонт (при необходимости), устранение протечек и засоров по стояку (кроме квартир), выполнять дезинсекцию, а также проверку систем газоснабжения и отопления, электрооборудования, телекоммуникационных сетей, осуществлять контроль за пожарной безопасностью.

Юрист Ксения Зайцева добавила, что если за придомовую территорию отвечает УК, то она должна выполнять её уборку и благоустройство и возмещать ущерб, причинённый, например, упавшим на автомобиль деревом.

«Если компания не выполняет обязательные работы, у вас есть полное право обратиться в Жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор», - заключил Жуков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому УК обязаны в течение I квартала текущего года отчитываться перед жильцами о своей деятельности по управлению домом за предыдущий год, сообщает RT.

