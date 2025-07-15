«В Ленинградской области водится единственный вид ядовитой змеи – это обыкновенная гадюка. Из неядовитых в регионе водится обыкновенный уж, а больше там никаких змей нет. Если змея кусает малыша, это очень серьезно, серьезное отравление. В этом году их много, в теплый сезон они выползают рано утром, а потом уходят в траву, в тень. Ребенок может что-то делать в траве, он даже не заметит змею. Если взрослый человек в лес идет, лучше руками в густые заросли не лезть, сначала пошевелить прутиком, чтобы змея ушла», - отметил он.

По словам специалиста, пытаться поймать змею категорически нельзя, она точно укусит в ответ.

«Что касается Московской области, змей тоже хватает. Сейчас теплое время, они часто оказываются на открытых местах, поэтому их чаще встречают. В Москве видовой состав змей тот же самый – гадюка и уж. Они сами не нападают. Они нападают, если наступишь случайно или рукой заденешь. Когда сезон ягод и грибов, случайно на них можно наткнуться. Летом они встречаются чаще, это нормальная ситуация. Не надо пытаться их ловить или убивать, точно случится неприятная ситуация», - подытожил собеседник НСН.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.

