«Серьезное отравление!»: Как защититься от укуса ядовитой змеи в лесу
Эксперт-герпентолог Владимир Черлин рассказал НСН, что в Москве и Питере этим летом много змей, среди них есть и ядовитая гадюка.
Летом змеи встречаются чаще, не надо пытаться их ловить или убивать, а чтобы не столкнуться с ними неожиданно, нужно «проверять» густые заросли, сказал в эфире НСН эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.
Ранее СМИ сообщили, что четырёхлетний мальчик попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Ленобласти. Ребёнок отдыхал с семьёй в Запорожском сельском поселении в Приозёрском районе. Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Черлин рассказал, почему змеи вышли к людям.
«В Ленинградской области водится единственный вид ядовитой змеи – это обыкновенная гадюка. Из неядовитых в регионе водится обыкновенный уж, а больше там никаких змей нет. Если змея кусает малыша, это очень серьезно, серьезное отравление. В этом году их много, в теплый сезон они выползают рано утром, а потом уходят в траву, в тень. Ребенок может что-то делать в траве, он даже не заметит змею. Если взрослый человек в лес идет, лучше руками в густые заросли не лезть, сначала пошевелить прутиком, чтобы змея ушла», - отметил он.
По словам специалиста, пытаться поймать змею категорически нельзя, она точно укусит в ответ.
«Что касается Московской области, змей тоже хватает. Сейчас теплое время, они часто оказываются на открытых местах, поэтому их чаще встречают. В Москве видовой состав змей тот же самый – гадюка и уж. Они сами не нападают. Они нападают, если наступишь случайно или рукой заденешь. Когда сезон ягод и грибов, случайно на них можно наткнуться. Летом они встречаются чаще, это нормальная ситуация. Не надо пытаться их ловить или убивать, точно случится неприятная ситуация», - подытожил собеседник НСН.
Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и Франция обеспечивают Украине 80% спутниковых данных
- Россиян предупредили о наказании за купание на диких пляжах
- Бурматов не поддержал призыв создать единый номер ветпомощи
- Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно
- «Союзмультфильм» подал почти тысячу исков за нарушение авторских прав
- Песков: Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым
- «Серьезное отравление!»: Как защититься от укуса ядовитой змеи в лесу
- «Дожмем Покровск и Константиновку»: Куда дойдут ВС РФ за 50 дней Трампа
- Умер участвовавший в разработке Конституции России Станислав Кесаев
- Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru