Песков: Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым

По его словам, что-то в них было адресовано российскому лидеру Владимиру Путину «лично».

«И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», - указал Песков.

Он добавил, что Москве «нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».

Ранее Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жёсткими пошлинами», если сделка по украине не будет достигнута в течение 50 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

