Песков: Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым
Заявления, которые президент США Дональд Трам сделал 14 июля, «весьма серьёзные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитриц Песков.
По его словам, что-то в них было адресовано российскому лидеру Владимиру Путину «лично».
«И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», - указал Песков.
Он добавил, что Москве «нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».
Ранее Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жёсткими пошлинами», если сделка по украине не будет достигнута в течение 50 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru