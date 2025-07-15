Песков: Приднестровье фигурирует в планах европейских стран
15 июля 202514:38
Всё, что связано с Приднестровьем, является предметом особой озабоченности российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле, по линии спецслужб, знают, что «эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран».
«Это то, что нас беспокоит», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за нормализацию отношений Молдавии и Приднестровья, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru