Песков: Приднестровье фигурирует в планах европейских стран

Всё, что связано с Приднестровьем, является предметом особой озабоченности российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в Кремле, по линии спецслужб, знают, что «эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран».

«Это то, что нас беспокоит», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за нормализацию отношений Молдавии и Приднестровья, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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