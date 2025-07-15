Песков: Приднестровье фигурирует в планах европейских стран

По его словам, в Кремле, по линии спецслужб, знают, что «эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран».

«Это то, что нас беспокоит», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за нормализацию отношений Молдавии и Приднестровья, сообщает RT.

