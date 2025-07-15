«Любые водоемы опасны, потому что вода – это отличный проводник. Металлические конструкции очень опасны. Например, если в поле стоит какой-то баскетбольный щит с металлической опорой. Одиноко стоящие деревья… Чем выше дерево, тем выше вероятность, что в него может попасть молния. Здесь влияет высота дерева и наличие влажности на нем. Далее идут одиноко стоящие здания, чем выше – тем опаснее. Но в больших городах все здания защищены специальной системой, любые телевышки тоже. Все высотные здания с башнями обладают молниезащитой», - отметил он.

По его словам, во время грозы резиновая обувь может спасти человеку жизнь.

«В такую погоду лучше надевать резиновую обувь, чтобы не было контакта с землей. В Тульской области молния попала в толпу людей, те, кто был в сланцах, выжили. Если вы с зонтиком подниметесь на крышу, он станет опасным. Ручка у зонтика обычно сухая, не так страшно. Для проводимости нужна вода. Когда гроза, необходимо уйти в помещение, спуститься в переход, не находиться на открытом пространстве. Что касается дверей и окон, их в деревнях закрывают на случай шаровой молнии. Но это очень редкий случай», - заключил собеседник НСН.

Чтобы обезопасить себя в грозу, необходимо не контактировать с водой, техникой и зонтами, а простая математика поможет определить, насколько погодное явление далеко от человека, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

