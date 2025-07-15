Россиянам рассказали, где прятаться от удара молнии
Замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин в эфире НСН призвал во время грозы избегать водоемов и высоки деревьев.
Во время грозы стоит избегать высоких деревьев и водоемов, а также любых металлических конструкций, следует сразу укрыться в помещении, заявил НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.
15 июля в столице прошел сильный дождь, гроза и град. Варакин дал несколько советов, как вести себя в такую погоду.
«Любые водоемы опасны, потому что вода – это отличный проводник. Металлические конструкции очень опасны. Например, если в поле стоит какой-то баскетбольный щит с металлической опорой. Одиноко стоящие деревья… Чем выше дерево, тем выше вероятность, что в него может попасть молния. Здесь влияет высота дерева и наличие влажности на нем. Далее идут одиноко стоящие здания, чем выше – тем опаснее. Но в больших городах все здания защищены специальной системой, любые телевышки тоже. Все высотные здания с башнями обладают молниезащитой», - отметил он.
По его словам, во время грозы резиновая обувь может спасти человеку жизнь.
«В такую погоду лучше надевать резиновую обувь, чтобы не было контакта с землей. В Тульской области молния попала в толпу людей, те, кто был в сланцах, выжили. Если вы с зонтиком подниметесь на крышу, он станет опасным. Ручка у зонтика обычно сухая, не так страшно. Для проводимости нужна вода. Когда гроза, необходимо уйти в помещение, спуститься в переход, не находиться на открытом пространстве. Что касается дверей и окон, их в деревнях закрывают на случай шаровой молнии. Но это очень редкий случай», - заключил собеседник НСН.
Чтобы обезопасить себя в грозу, необходимо не контактировать с водой, техникой и зонтами, а простая математика поможет определить, насколько погодное явление далеко от человека, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней
- В России предложили строить бетонные дороги на «стратегически важных» направлениях
- Лавров: РФ желает понять, что стоит за словами Трампа о сроке урегулирования
- Россиянам рассказали, где прятаться от удара молнии
- Песков: Приднестровье фигурирует в планах европейских стран
- США и Франция обеспечивают Украине 80% спутниковых данных
- Россиян предупредили о наказании за купание на диких пляжах
- Бурматов не поддержал призыв создать единый номер ветпомощи
- Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно
- «Союзмультфильм» подал почти тысячу исков за нарушение авторских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru