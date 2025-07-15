«Союзмультфильм» подал почти тысячу исков за нарушение авторских прав
С начала года «Союзмультфильм» подал 957 исков в суд из-за нарушения авторских прав, а в за 2024 год было подано более четырех тысяч таких заявлений, рассказали НСН в киностудии.
Киностудия «Союзмультфильм» регулярно обращается в суд для защиты своих авторских прав, и только за 2024 год было подано свыше четырех тысяч подобных заявлений, рассказали НСН в пресс-службе студии.
Арбитражный суд Брянской области ранее отклонил иск «Союзмультфильма». В решении суда уточняется, что киностудия требовала взыскать 20 тысяч рублей с предпринимателя за продажу деревянной заготовки для творчества, якобы похожей на Чебурашку. Суд пришел к выводу, что товарный знак, изображение «Чебурашка» и товар ответчика схожи по форме, но отличаются «по иным элементам изображений». В «Союзмультфильме» отметили, что постоянно отслеживают возможные нарушения авторских прав.
«"Союзмультфильм" регулярно занимается защитой своих авторских прав и интересов, поэтому подает заявления в суд по мере необходимости. За 2024 год было подано 4238 заявлений, что свидетельствует о высокой активности в сфере защиты интеллектуальной собственности. К текущему моменту в этом году подано 957 заявлений. Мы продолжаем следить за соблюдением наших прав и предпринимаем все необходимые меры для защиты своих героев и контента. На сегодняшний день в 99,9% случаев суды принимают решения, которые подтверждают наши права и интересы», - уточнили в пресс-службе.
Ранее художник-постановщик советского мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России, заявив, что регулятор, выпустив монеты, посвященные этому фильму, нарушил ее авторские права. Уточнялось, что на монетах использовалось изображение персонажа из книги, а не из мультфильма. При этом Центробанк настаивал на том, что он действовал по договору с правообладателем - «Союзмультфильмом». В студии отметили, что имеют исключительную лицензию на все мультфильмы и всех персонажей, которые были созданы в ее стенах. В мае 2025 года Мещанский районный суд Москвы поддержал эту позицию, напоминает «Радиоточка НСН».
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