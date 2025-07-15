Арбитражный суд Брянской области ранее отклонил иск «Союзмультфильма». В решении суда уточняется, что киностудия требовала взыскать 20 тысяч рублей с предпринимателя за продажу деревянной заготовки для творчества, якобы похожей на Чебурашку. Суд пришел к выводу, что товарный знак, изображение «Чебурашка» и товар ответчика схожи по форме, но отличаются «по иным элементам изображений». В «Союзмультфильме» отметили, что постоянно отслеживают возможные нарушения авторских прав.

«"Союзмультфильм" регулярно занимается защитой своих авторских прав и интересов, поэтому подает заявления в суд по мере необходимости. За 2024 год было подано 4238 заявлений, что свидетельствует о высокой активности в сфере защиты интеллектуальной собственности. К текущему моменту в этом году подано 957 заявлений. Мы продолжаем следить за соблюдением наших прав и предпринимаем все необходимые меры для защиты своих героев и контента. На сегодняшний день в 99,9% случаев суды принимают решения, которые подтверждают наши права и интересы», - уточнили в пресс-службе.

Ранее художник-постановщик советского мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России, заявив, что регулятор, выпустив монеты, посвященные этому фильму, нарушил ее авторские права. Уточнялось, что на монетах использовалось изображение персонажа из книги, а не из мультфильма. При этом Центробанк настаивал на том, что он действовал по договору с правообладателем - «Союзмультфильмом». В студии отметили, что имеют исключительную лицензию на все мультфильмы и всех персонажей, которые были созданы в ее стенах. В мае 2025 года Мещанский районный суд Москвы поддержал эту позицию, напоминает «Радиоточка НСН».

