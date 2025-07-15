За 50 дней, за которые Трамп потребовал прекратить конфликт на Украине, российская армия сможет освободить Покровск и Константиновку в ДНР, НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Президент США Дональд Трамп, объявивший о готовности пополнять европейские запасы вооружений в случае их поставок на Украину, дал России 50 дней: если в течение этого времени сделки по Украине не будет, Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров в размере 100%-х импортных пошлин. Об этом Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Подоляка заявил, что позиция Трампа принципиально не изменилась, новых жестких экономических санкций в отношении Москвы ждать не стоит.