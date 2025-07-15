«Дожмем Покровск и Константиновку»: Куда дойдут ВС РФ за 50 дней Трампа
Вопреки угрозам президента США Дональда Трампа, очевидно, что его по-прежнему не волнует конфликт на Украине, а серьезных экономических санкций в отношении России ждать не стоит, сказал НСН Юрий Подоляка.
За 50 дней, за которые Трамп потребовал прекратить конфликт на Украине, российская армия сможет освободить Покровск и Константиновку в ДНР, НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.
Президент США Дональд Трамп, объявивший о готовности пополнять европейские запасы вооружений в случае их поставок на Украину, дал России 50 дней: если в течение этого времени сделки по Украине не будет, Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров в размере 100%-х импортных пошлин. Об этом Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Подоляка заявил, что позиция Трампа принципиально не изменилась, новых жестких экономических санкций в отношении Москвы ждать не стоит.
«Пока что действия Трампа — зачастую сумбурные и противоречивые. То, что он сказал сегодня, может быть полностью отменено послезавтра. Поставки вооружения на Украину через Европу за европейские деньги (в первую очередь Германии) будут мизерными: 17 установок Patriot — это полный комплект одной восьмипусковой установочной батареи. Тем более, что Трамп сказал, что не все будет поставлено на Украину, часть достанется той же Германии, потому что ФРГ уже поставляла из своих запасов подобные установки, чтобы покрыть потери, которые мы наносим противнику. Более того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая установка будет поставлена на Украину через много месяцев. То есть ничего принципиально в позиции Трампа не изменилось, он открыто говорит о том, что его война на Украине вообще не интересует, а заявление стало реакцией на наши слова, что мы не будем идти на мирное соглашение, которое нас не устраивает. Кроме того, на Московской бирже сегодня утром наблюдался довольно большой рост, то есть бизнес понимает, что никаких серьезных экономических санкций никто вводить не собирается, а значит, никто не будет мешать нам вести спецоперацию так, как мы захотим», — сказал Подоляка.
Собеседник НСН также предположил, каких успехов российская армия может достичь в зоне СВО за 50 дней.
«Основные усилия сейчас сосредоточены на Покровском направлении. Я надеюсь, что нам удастся дожать Покровск и освободить всю агломерацию. Также, думаю, мы будем пытаться освободить Константиновку. Что касается Сум, не думаю, что за это время мы сможем освободить их, потому что это довольно сложная операция. Хорошо, если мы сможем добиться этого осенью. Сейчас все силы брошены на освобождение нашей новой территории — Запорожской области и ДНР. По Херсону пока говорить рано, мы туда обязательно пойдем, но не летом. Кроме того, в Харьковской области вполне возможна операция по зачистке от противника выступа в районе Великого Бурлука», — добавил он.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что за 50 дней Россия должна освободить все четыре новых региона.
«Мое мнение остается неизменным — линия разграничения должна проходить по польской границе. За 50 дней надо полностью освободить Донбасс и все наши четыре региона. Кроме того, в любом случае должны быть взяты Сумы», — заключил генерал.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала заявление президента США Дональда Трампа об установлении 50-дневного срока для достижения договоренности по конфликту на Украине.
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