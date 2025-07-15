Россиян предупредили о наказании за купание на диких пляжах
Граждане, отдыхающие на необорудованных или диких пляжах, могут быть оштрафованы или арестованы на 15 суток. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, запрет на отдых и купание в подобных местах вводят для безопасности людей и защиты природы. Поэтому нарушение установленных ограничений может подпадать под действие нескольких статей КоАП РФ.
Эксперт пояснил, что купание в запрещённом месте могут квалифицировать, как нарушение правил водопользования, за что предусмотрен штраф до 1000 рублей. Также подобные действия могут счесть нарушением общественного порядка и наказать гражданина за мелкое хулиганство - назначить штраф или административный арест.
«В некоторых регионах местные власти дополнительно устанавливают свои правила за купание на диких пляжах, поэтому где-то штрафуют строже, где-то — просто предупреждают», - заключил Бондарь.
Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что купанеи в «сухих» фонтанах может привести к кишечным инфекциям и кожным заболеваниям, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru