Россиян предупредили о наказании за купание на диких пляжах

По его словам, запрет на отдых и купание в подобных местах вводят для безопасности людей и защиты природы. Поэтому нарушение установленных ограничений может подпадать под действие нескольких статей КоАП РФ.

Эксперт пояснил, что купание в запрещённом месте могут квалифицировать, как нарушение правил водопользования, за что предусмотрен штраф до 1000 рублей. Также подобные действия могут счесть нарушением общественного порядка и наказать гражданина за мелкое хулиганство - назначить штраф или административный арест.

«В некоторых регионах местные власти дополнительно устанавливают свои правила за купание на диких пляжах, поэтому где-то штрафуют строже, где-то — просто предупреждают», - заключил Бондарь.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что купанеи в «сухих» фонтанах может привести к кишечным инфекциям и кожным заболеваниям, сообщает RT.