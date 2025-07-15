США и Франция обеспечивают Украине 80% спутниковых данных
Датские спутники входят в состав группировки НАТО, большую часть информации Украина получает от США, заявил НСН генерал-майор Сергей Липовой.
Основную информацию со спутников Украине поставляют американцы (50%), дополнительную информацию поставляет Франция (примерно 30%), Германия поставляет 10%, по 1% - остальные члены НАТО, заявил НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Правительство Дании приняло решение о предоставлении ВСУ спутниковых услуг через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает Минобороны королевства. Отмечается, что EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных мер. Липовой уверен, что это не приведет к глобальным изменениям.
«Датские спутники входят в состав группировки НАТО, которая находится над европейской частью мира. Дания дала согласие на предоставление своих спутников, но это не приведет к перекосу баланса. Основную информацию поставляют американцы (50%), дополнительную информацию поставляет Франция (примерно 30%), Германия поставляет 10%, далее по 1% поставляют остальные члены НАТО. Обычно используются спутники двойного назначения, которые используются для внутренних нужд стран, телевидения, а также в военных целях. Дания решила просто выделиться, это больше политическое заявление», - рассказал он.
Со своей стороны, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что американцы всегда предоставляли данные Киеву.
«Американцы предоставляют ВСУ свои спутниковые услуги, свои данные. На публику они могут говорить что угодно, на деле – они все предоставляют. Европейцы тоже помогут. В целом все разведанные, которые необходимы украинцам, всегда предоставлялись и будут предоставляться», - добавил собеседник НСН.
НАТО приступило к созданию новой спутниковой системы наблюдения, которая будет использоваться для отслеживания военных учений, перемещений войск и боевых действий, в том числе на территории Украины и вблизи российских границ с восточными странами-членами альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на верховного главнокомандующего Объединенными вооружёнными силами НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
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