Крымские грезы Запада. Украину натаскивают на захват российского полуострова
Британские инструкторы готовят украинских военных к операции по захвату Крыма/ В России предупреждают о бессмысленности возможной атаки.
Армия Великобритании готовит украинские подразделения для проведения операции в Крыму. Об этом со ссылкой на источник пишет газета Daily Express. По информации издания, в Великобританию прибыло более двух тысяч солдат ВСУ. Обучение проходит на полигоне в Окхэмптоне.
Президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Украины, пишет РИА Новости.
«Каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский, добавив, что Киев намерен вернуть под контроль Крым.
Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли два человека, ребенок получил ранения.
В ночь на 30 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» заявил о планах по повышению мер безопасности Крымского моста. Речь идет именно о технических, а не идеологических решениях.
«(Планы – прим. НСН) будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – подчеркнул российский лидер.
Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть атаки на Крым, они уже происходят. Ежедневно запускают беспилотники, ежедневно мы их перехватываем средствами ПВО и РЭБ. Мы готовы к тому, что может быть эскалация. На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.
США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в ходе контрнаступления, считает экс-госсекретарь Штатов Генри Киссинджер. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами, слова политика приводит РИА Новости.
Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, передает РИА Новости. Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru