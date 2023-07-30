Крымские грезы Запада. Украину натаскивают на захват российского полуострова

В ночь на 30 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» заявил о планах по повышению мер безопасности Крымского моста. Речь идет именно о технических, а не идеологических решениях.

«(Планы – прим. НСН) будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – подчеркнул российский лидер.

Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть атаки на Крым, они уже происходят. Ежедневно запускают беспилотники, ежедневно мы их перехватываем средствами ПВО и РЭБ. Мы готовы к тому, что может быть эскалация. На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.