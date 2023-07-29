MWM: Запад намерен захватить Крым в ходе наступления ВС Украины
29 июля 202320:45
Страны Запада намерены захватить полуостров Крым в ходе наступления ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.
Из статьи на портале следует, что Крым имеет символическое значение для Запада.
Отмечается, что украинская сторона испытывает проблемы с военно-воздушными силами. Также ПВО ВСУ сильно истощены, что помешало наступлению украинской армии.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины начали распадаться под ударами российских сил, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru