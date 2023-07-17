Константинов призвал возбудить дело против Зеленского за организацию теракта на Крымском мосту

Как отметил политик, на Украине все решения принимаются президентом.

«Сегодня Зеленский должен быть осужден в России за организацию террористической деятельности против мирного населения. Именно он и никто другой, никакой там [глава военной разведки Украины Кирилл] Буданов и иже с ним. Это все пешки в этой сложной командной системе. Все решения принимаются в одном кабинете», — считает Константинов.

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Кубани. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остались на своих опорах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Движение на мосту приостановили. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их дочь.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, по мосту нанесли удар два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

