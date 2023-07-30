Минобороны РФ: пресечена попытка атаки беспилотников по Крыму
Минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма, сообщает Минобороны России.
Для этого украинские военные задействовали 25 беспилотников самолетного типа. 16 летательных аппаратов уничтожены системой противоракетной обороны. Еще девять беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели, потерпев крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.
Разрушений нет, никто не пострадал.
Также минувшей ночью один украинский беспилотник уничтожен в воздухе в Московской области. Еще два потерпели крушение на территории «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: пресечена попытка атаки беспилотников по Крыму
- Трамп: с Россией стоит ладить
- Количество пострадавших от урагана в Марий Эл увеличилось до 24 человек
- Трамп недоволен тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов
- В Венгрии рассказали о бесполезности санкций против России
- В Минобороны России прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
- Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована
- В башню «Москва-сити» врезался беспилотник
- Шесть человек погибли во время урагана в Марий Эл
- Путин рассказал, от кого ему досталась выносливость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru