Минобороны РФ: пресечена попытка атаки беспилотников по Крыму

Для этого украинские военные задействовали 25 беспилотников самолетного типа. 16 летательных аппаратов уничтожены системой противоракетной обороны. Еще девять беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели, потерпев крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

Разрушений нет, никто не пострадал.

Также минувшей ночью один украинский беспилотник уничтожен в воздухе в Московской области. Еще два потерпели крушение на территории «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

