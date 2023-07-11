Экс-глава Госдепа Киссинджер: В США не верят, что Украина вернет Крым
США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в ходе контрнаступления, считает экс-госсекретарь Штатов Генри Киссинджер. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами, слова политика приводит РИА Новости.
Пранкеры разговаривали с американцем от имени Владимира Зеленского. Киссинджер же заявил, что в случае возвращения Крыма ситуация станет напряженной и приведет к эскалации конфликта.
Он отметил, что главное впечатление от общения с американскими властями - в их сомнении в успехе Украины на фронте.
При этом он считает проведение референдума «естественным развитием ситуации».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Крым готовит иски к Киеву за блокады.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сервис Twitch оштрафовали за неудаление фейков о СВО
- МИД Венгрии: В проекте документа саммита НАТО нет срока приема Украины
- ВЦИОМ: Россияне назвали достойный труд главной национальной целью
- Салливан: Байден пообщается с Зеленским на двусторонней встрече и на саммите НАТО
- Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи
- Русский Шпицберген пересаживается на электромобили
- Spiegel: Германия после саммита НАТО выделит Украине помощь на 600 миллионов евро
- Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия
- Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС
- Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru