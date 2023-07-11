Экс-глава Госдепа Киссинджер: В США не верят, что Украина вернет Крым

США не верят, что Украина сможет вернуть Крым в ходе контрнаступления, считает экс-госсекретарь Штатов Генри Киссинджер. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами, слова политика приводит РИА Новости.

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Пранкеры разговаривали с американцем от имени Владимира Зеленского. Киссинджер же заявил, что в случае возвращения Крыма ситуация станет напряженной и приведет к эскалации конфликта.

Он отметил, что главное впечатление от общения с американскими властями - в их сомнении в успехе Украины на фронте.

При этом он считает проведение референдума «естественным развитием ситуации».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Крым готовит иски к Киеву за блокады.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КрымГосдеп США

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