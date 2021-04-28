Избежать войны. Россия и Украина остановились у «красной линии» в Донбассе

При этом он высказал мнение, что главная цель президента Украины Владимир Зеленского - удержаться у власти.

«И он (Зеленский – прим. НСН) готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», - считает министр.

Между тем, коллега Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неожиданно заговорил словами президента России Владимира Путина.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин предостерег зарубежные страны переходить «красные линии» в отношениях с Москвой. Теперь и Украина обозначила свою «красную линию». По словам Кулебы, это прямые переговоры Киева с лидерами ДНР и ЛНР, которых он назвал «марионетками».

«Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», - подчеркнул глава МИД Украины, добавив, что, по мнению Киева, ключ от урегулирования конфликта находится в Москве.

Со своей стороны, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина готова к переговорам по Донбассу.

«Нужно продолжать работать по всем направлениям, во всех форматах, потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет такой долгожданный мир на нашу землю»,- сказал Ермак в эфире телеканала «Украина-24».