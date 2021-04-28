Избежать войны. Россия и Украина остановились у «красной линии» в Донбассе
Россия и Украина подтвердили заинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, при этом Киев обозначил свою «красную линию» в этом вопросе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости избежать войны в Донбассе. В Киеве также зазвучала риторика о «долгожданном мире», приправленная указаниями на «красную линию».
В пространном интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня»Дмитрию Киселеву министр иностранных дел России затронул широкий спектр тем, в числе которых была и эскалация напряженности в Донбассе. Лавров подчеркнул, что потенциальной войны с Украиной можно избежать, и нужно обязательно это сделать.
При этом он высказал мнение, что главная цель президента Украины Владимир Зеленского - удержаться у власти.
«И он (Зеленский – прим. НСН) готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», - считает министр.
Между тем, коллега Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неожиданно заговорил словами президента России Владимира Путина.
В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин предостерег зарубежные страны переходить «красные линии» в отношениях с Москвой. Теперь и Украина обозначила свою «красную линию». По словам Кулебы, это прямые переговоры Киева с лидерами ДНР и ЛНР, которых он назвал «марионетками».
«Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», - подчеркнул глава МИД Украины, добавив, что, по мнению Киева, ключ от урегулирования конфликта находится в Москве.
Со своей стороны, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина готова к переговорам по Донбассу.
«Нужно продолжать работать по всем направлениям, во всех форматах, потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет такой долгожданный мир на нашу землю»,- сказал Ермак в эфире телеканала «Украина-24».
Он высказал мнение, что переговоры Путина и Зеленского могут стать историческими, отметив, что работа над подготовкой возможной встречи президентов ведется, но ни дата, ни ее место проведения пока не известны.
Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказался за поиск более эффективных переговорных форматов. Он поддержал предложение Зеленского увеличить число участников переговоров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» воспринял завершение Россией военных учений в Крыму и отвод войск к местам постоянной дислокации, как возможную готовность Москвы «сдать» Донбасс.
Президент Владимир Путин заявил, что если Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать, передает RT. Российский лидер сообщил, что готов принять президента Украины в Москве.
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