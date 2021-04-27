Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
На возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вопрос о поиске решений урегулирований конфликта в Донбассе обсуждаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Владимир Путин готов обсудить двухсторонние отношения стран, но не намерен обсуждать Донбасс, поэтому детали встречи еще необходимо прояснить.
Ранее Владимир Зеленский поручил главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.
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