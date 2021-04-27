Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе

На возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вопрос о поиске решений урегулирований конфликта в Донбассе обсуждаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин готов обсудить двухсторонние отношения стран, но не намерен обсуждать Донбасс, поэтому детали встречи еще необходимо прояснить.

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Ранее Владимир Зеленский поручил главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДмитрий Песков
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