Кругом «зрада». На Украине не поверили во встречу Зеленского с Путиным

Переговоры президента Владимира Зеленского в Кремле на Украине воспримут как измену, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Владимир Путин заявил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время. Однако Путин сразу дал понять: для обсуждения проблем Донбасса украинский лидер должен встречаться в правую очередь с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом – «обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран».

«С точки зрения политики это, наверное, означает отказ (во встрече – прим. НСН). Но я бы на месте Зеленского согласился, потому что есть очень много украинско-российских проблем, которые желательно решить без Донбасса, начиная с классической торговли, железнодорожного сообщения, плюс работа таможенных служб, авиационное сообщение. Что касается Донбасса – это очень долгоиграющая тема, и ее лучше отложить на потом. На сегодняшний момент, к сожалению, решить проблему Донбасса в ближайшие годы невозможно, так что тут можно было бы темы переговоров разделить. Хотя вот сейчас я читаю заявления украинских политологов: они считают, что если Зеленский будет вести переговоры с Путиным в Кремле – это будет «зрада» (измена - прим. НСН). С моей точки зрения это глупо - это не зрада, а обычная политика», - отметил Охрименко.