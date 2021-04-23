Кругом «зрада». На Украине не поверили во встречу Зеленского с Путиным
Александр Охрименко рассказал, почему Зеленский не спешит отвечать на приглашение Кремля и какие перспективы есть у переговоров в Донбассе.
Переговоры президента Владимира Зеленского в Кремле на Украине воспримут как измену, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Владимир Путин заявил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время. Однако Путин сразу дал понять: для обсуждения проблем Донбасса украинский лидер должен встречаться в правую очередь с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом – «обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран».
«С точки зрения политики это, наверное, означает отказ (во встрече – прим. НСН). Но я бы на месте Зеленского согласился, потому что есть очень много украинско-российских проблем, которые желательно решить без Донбасса, начиная с классической торговли, железнодорожного сообщения, плюс работа таможенных служб, авиационное сообщение. Что касается Донбасса – это очень долгоиграющая тема, и ее лучше отложить на потом. На сегодняшний момент, к сожалению, решить проблему Донбасса в ближайшие годы невозможно, так что тут можно было бы темы переговоров разделить. Хотя вот сейчас я читаю заявления украинских политологов: они считают, что если Зеленский будет вести переговоры с Путиным в Кремле – это будет «зрада» (измена - прим. НСН). С моей точки зрения это глупо - это не зрада, а обычная политика», - отметил Охрименко.
А вот на встречу с лидерами ДНР и ЛНР Зеленский точно никогда не согласится, так как для Киева их просто не существует в политическом плане, уверен политолог.
«Зеленский никогда не согласится встретиться с Пасечником и Пушилиным. На сегодняшний момент с точки зрения любого украинского президента, любой представитель власти ДНР и ЛНР является незаконным. По этой причине – неважно, какая будет фамилия президента, никто встречаться никогда не будет. Поймите, что ДНР и ЛНР - это самопровозглашенные республики – их не существует. Пасечника и Пушилина тоже не существует с точки зрения политических переговоров», - объяснил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее видеообращение было опубликовано накануне в Telegram.
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