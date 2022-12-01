«Крайне унизительно»: Запад готовит спецтрибунал в отношении России
Европа приступила к созданию трибунала в отношении России из-за СВО, в Москве же обещают казнить всех тех, кто действительно совершает военные преступления.
В МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами.
Париж также поддерживает расследования украинских судебных органов и Международного уголовного суда в Гааге с целью привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.
При этом ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддержит создание спецтрибунала в отношении России.
А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель идею создания трибунала над россиянами поддержал еще в сентябре. Он не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал, а также не упомянул об украинцах, которые совершают военные преступления.
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов ответил ему коротко, четко обозначив позицию российской стороны:
«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», - заявил он.
При этом 23 ноября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию и признали Россию государством-спонсором терроризма. Кроме того, Европарламент предложил Еврокомиссии и государствам-членам ЕС ввести рестрикции против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции.
А до этого Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой страны НАТО и намеревались создать Международный трибунал для судебного разбирательства по факту «российской агрессии» на Украине. Также альянс заявил, что планируют привлечь Россию к ответственности и к выплатам ущерба.
Москва вновь выступила против принятия документа. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие замороженных на Западе российских активов. Он назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».
Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может бумерангом ответить по ее инициаторам. По его словам, такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире.
Не воздержался от комментария по резолюции Генассамблеи ООН и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — написал он в Telegram.
Российская сторона не перестает повторять, что под трибунал нужно отправить именно украинских военных и приводит ряд доказательств. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинских военных нужно казнить за жестокость. Так он прокомментировал видео с расстрелом российских солдат, которое 18 ноября появилось в сети.
«Разговор с такими извергами может быть только один – трибунал, приговор, высшая мера наказания. Тем более, что и лица карателей демонстративно не скрываются», - заявил Слуцкий.
На этом фоне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен в случае необходимости.
Западные страны продолжают гнуть свою линию. Так, накануне Еврокомиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными активами России. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По словам председателя комиссии, на Западе заблокировали 300 млрд евро резервов Банка России и 19 млрд евро средств олигархов из РФ.
«В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования», - сообщила она.
Фон дер Ляйен отметила, что средства направят на поддержку Украины. В заявлении указано, что ЕК повысила оценку ущерба, нанесенного стране в ходе российской специальной военной операции, с 380 до 600 млрд евро.
Но более резонансным стало другое заявление Фон дер Ляйен, которое она опрометчиво сделала в том же обращении. В призыве «наказать» Россию глава Еврокомиссии упомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих и 20 тысячах мирных жителей с момента начала спецоперации РФ. Позже видео пропало из Twitter, а ролик перезалили без упоминания о военных потерях.
К тому времени видео уже успели «оценить» не только пользователи социальной сети, но и Дмитрий Медведев, который назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии.
По его мнению, главе ЕК «прилетело по голове из вашингтонского обкома».
«Сообщение потерли и отредактировали. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», - написал Медведев.
Официальный Киев подобных цифр потерь не называл. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоило озвучивать данные о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Президент обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», ведь это чувствительная информация», - указал он.
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