«Крайне унизительно»: Запад готовит спецтрибунал в отношении России

В МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами.

Париж также поддерживает расследования украинских судебных органов и Международного уголовного суда в Гааге с целью привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.

При этом ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддержит создание спецтрибунала в отношении России.