Медведев предложил изымать ценности у частных инвесторов из недружественных стран

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил забирать денежные средства и имущество у частных инвесторов из недружественных государств. По его мнению, это будет адекватным ответом на противозаконные решения ООН по «воровству» активов России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Экс-президент России отметил, что частные инвесторы не отвечают за чиновников из правительств своих стран, однако на эту меру стоит пойти для того, чтобы компенсировать украденные у России ценности. По словам Медведева, «по счастливому стечению обстоятельств» объем денежных средств и иных ценностей иностранных инвесторов в России как раз составляет более $300 млрд.

Ранее экс-глава Центробанка отказался считать резолюцию ООН о репарациях Украине юридическим требованием. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Резолюция ООНИнвесторыДмитрий Медведев
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