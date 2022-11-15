Медведев предложил изымать ценности у частных инвесторов из недружественных стран
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил забирать денежные средства и имущество у частных инвесторов из недружественных государств. По его мнению, это будет адекватным ответом на противозаконные решения ООН по «воровству» активов России. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Экс-президент России отметил, что частные инвесторы не отвечают за чиновников из правительств своих стран, однако на эту меру стоит пойти для того, чтобы компенсировать украденные у России ценности. По словам Медведева, «по счастливому стечению обстоятельств» объем денежных средств и иных ценностей иностранных инвесторов в России как раз составляет более $300 млрд.
Ранее экс-глава Центробанка отказался считать резолюцию ООН о репарациях Украине юридическим требованием. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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