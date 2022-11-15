«Попытка грабежа». В Кремле оценили резолюцию о выплате репараций Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины не является юридически обязывающим решением, сообщает РИА Новости.

Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях

По его словам, это «попытка формализовать грабёж золото-валютных резервов» России с использованием площадки ООН, поэтому российские власти «категорически против» этого документа.

«Организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабёж наших же золото-валютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияГенассамблея ООНРезолюция
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