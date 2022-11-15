«Неприкрытый грабеж»: Россия не будет выплачивать репарации Украине
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Россия решительно ответила на «юридически ничтожный» документ.
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, предположительно, со стороны России.
Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались. При этом против документа проголосовали 14 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Сирия, Центрально-Африканская Республика.
Среди воздержавшихся — Бразилия, Индия, Израиль, Египет, ЮАР, Сербия и Казахстан. Также воздержались Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Из стран постсоветского пространства резолюцию поддержали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркмения.
Москва выступила против принятия документа. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие замороженных на Западе российских активов. Он назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».
Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может бумерангом ответить по ее инициаторам. По его словам, такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире.
Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский по итогам заседания также подчеркнул, что больше половины стран ООН не поддержали проект резолюции, несмотря на «давление, шантаж и выкручивание рук».
Не воздержался от комментария по резолюции Генассамблеи ООН и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — написал он в Telegram.
Зампред Совбеза подчеркнул, что странам ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении Соединенными Штатами ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, а также Вьетнаму и Ираку.
«Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций"», — добавил он.
С ним согласился глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет именно о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне.
«По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации», - сказал он.
Его коллега депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов решительно заметил, что Россия не будет возмещать Украине ущерб, но будет восстанавливать Украину, которая была разорена.
«Никаких полномочий решать мнимую проблему "возмещения" у Генеральной Ассамблеи нет. Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», - отметил депутат.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что подобные резолюции на Россию никак не влияют.
«Нам это никак, никакой обязательной силы эта резолюция не имеет. Послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будут выполнять все, что им скажут», - заявил он.
Со своей стороны, вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал резолюцию «юридически ничтожной».
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