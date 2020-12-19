«Россия не в моде». Песков объяснил реакцию Запада на создание вакцины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине от коронавируса связано, в первую очередь, с конкуренцией. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», который вышел в эфире телеканала «Россия 1».

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«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится... Всё очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — цитирует Пескова ТАСС.

По его мнению, наработки института Гамалеи, которые позволили России выпустить первую в мире вакцину «Спутник V», представляют «угрозу с точки зрения конкуренции» для крупнейших западных фармкомпаний.

Ранее об этом заявлял российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН.

«Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке», - сказал НСН академик.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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