Песков опроверг наличие отдельной вакцины для Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Владимир Путин пользуется общедоступными лекарствами.
Отвечая на вопрос об отдельной вакцине для российского лидера, представитель Кремля заметил, что такой препарат для кого-то одного, даже для президента, «никто и никогда делать не будет».
Ранее на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным».
Ещё до начала масштабной вакцинации Песков заявил, что глава государства не может использовать несертифицированную вакцину и быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от COVID-19. Пресс-секретарь отметил, что пока ещё нет точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет, специальное тестирование ещё не закончено.
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