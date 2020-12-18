Песков опроверг наличие отдельной вакцины для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Владимир Путин пользуется общедоступными лекарствами.

Отвечая на вопрос об отдельной вакцине для российского лидера, представитель Кремля заметил, что такой препарат для кого-то одного, даже для президента, «никто и никогда делать не будет».

Ранее на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным».

Ещё до начала масштабной вакцинации Песков заявил, что глава государства не может использовать несертифицированную вакцину и быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от COVID-19. Пресс-секретарь отметил, что пока ещё нет точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет, специальное тестирование ещё не закончено.

