Косачёв: Рабочая группа по изменению Конституции уже получила 17 поправок
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал о работе над поправками в основной документ страны.
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции России. Как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Павел Крашенинников, это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.
В эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, один из членов рабочей группы заявил, что какая-то конкретизация невозможна по объективным причинам.
«Я состою в рабочей группе, но в деталях поправки господина Крашенинникова мы не обсуждали. Приняли их, что называется, в работу. С инициаторами поправок мы договорились, что они одновременно вносят их и в рабочую группу, и в профильный комитет Госдумы. Эта работа ведется, уже внесено 17 поправок по данным на сегодняшнее утро. Второе чтение Дума установила на 11 февраля, к этому времени профильный комитет должен их либо рекомендовать к обсуждению, либо вообще отклонить, если они внесены с ошибками. Так что работа ведется», - резюмировал собеседник НСН.
Напомним, в послании Федеральному собранию Путин предложил, в частности, закрепить в Конституции приоритет Основного закона России в правовом пространстве страны над международным правом, предложил прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии должны регулярно индексироваться.
23 января Госдума приняла в I чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным 20 января законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Проект выносится на общероссийское голосование.
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