Косачёв: Рабочая группа по изменению Конституции уже получила 17 поправок

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции России. Как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Павел Крашенинников, это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета.

В эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, один из членов рабочей группы заявил, что какая-то конкретизация невозможна по объективным причинам.

«Я состою в рабочей группе, но в деталях поправки господина Крашенинникова мы не обсуждали. Приняли их, что называется, в работу. С инициаторами поправок мы договорились, что они одновременно вносят их и в рабочую группу, и в профильный комитет Госдумы. Эта работа ведется, уже внесено 17 поправок по данным на сегодняшнее утро. Второе чтение Дума установила на 11 февраля, к этому времени профильный комитет должен их либо рекомендовать к обсуждению, либо вообще отклонить, если они внесены с ошибками. Так что работа ведется», - резюмировал собеседник НСН.