Хасбулатов: Поправки в Конституции РФ жизнь россиян не улучшат!

Однако в такие обещание отказался верить бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. В беседе с НСН он заявил, что к подобного рода заявлениям относиться серьезно нельзя.

«Там же речь идет только о неуемном стремлении правителя, точнее не его, а, видимо, его окружающих, которые боятся что-то потерять, еще больше усилить его влияние. Относитесь к этому спокойно. В стране у нас всегда было много дураков. Их стало не меньше за прошедшие два столетия с тех пор, как это было высказано. Поэтому не реагируйте на такого рода заявления так уж болезненно. С какой стати, действительно, повысится уровень жизни и стабилизируется обстановка? Вот это как раз свидетельство того, что не только сама власть, но и ее обслуживающая инфраструктура идеологическая, политическая, научная потеряла связь с реальной жизнью. Одни глупцы там занимаются черт знает чем. Поэтому не стоит особенно возмущаться, критиковать этих людей. Что поделаешь? Это порождение той системы, которую мы имеем после расстрела парламента в 1993 году. Тогда общество согласилось с этим, вот мы и пожинаем плоды», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что 68% россиян считают, что Конституцию нужно изменить. По данным опроса фонда «Общественное мнение», жители недовольны теми пунктами, которые отвечают за социальную политику в стране. Экс-председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова пояснил в беседе с НСН, почему так высок процент желающих изменить Конституцию.

