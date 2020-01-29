Клишас: Голосование по поправкам в Конституции может пройти 12 апреля
Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ может пройти в апреле, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.
По его словам, сейчас обсуждается дата 12 апреля, чтобы к майским праздникам поправки в основной закон уже были приняты, передает «Интерфакс».
СМИ ранее сообщали, что Госдума и Совет Федерации утвердят поправки в Конституцию до начала всероссийского голосования.
Поправки, вероятно, коснутся и преамбулы Конституции, передает RT. А вот возможность включения в основной закон страны пункта о самороспуске Госдумы Клишас исключил, отмечает «Свободная пресса».
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