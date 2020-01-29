Клишас: Голосование по поправкам в Конституции может пройти 12 апреля

По его словам, сейчас обсуждается дата 12 апреля, чтобы к майским праздникам поправки в основной закон уже были приняты, передает «Интерфакс».

СМИ ранее сообщали, что Госдума и Совет Федерации утвердят поправки в Конституцию до начала всероссийского голосования.

Поправки, вероятно, коснутся и преамбулы Конституции, передает RT. А вот возможность включения в основной закон страны пункта о самороспуске Госдумы Клишас исключил, отмечает «Свободная пресса».

