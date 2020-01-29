Клишас: Голосование по поправкам в Конституции может пройти 12 апреля

29 января 202012:23

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ может пройти в апреле, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

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По его словам, сейчас обсуждается дата 12 апреля, чтобы к майским праздникам поправки в основной закон уже были приняты, передает «Интерфакс».

СМИ ранее сообщали, что Госдума и Совет Федерации утвердят поправки в Конституцию до начала всероссийского голосования.

Поправки, вероятно, коснутся и преамбулы Конституции, передает RT. А вот возможность включения в основной закон страны пункта о самороспуске Госдумы Клишас исключил, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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