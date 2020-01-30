Названы возможные дополнения к преамбуле Конституции

30 января 202015:58

В числе возможных дополнений к преамбуле Конституции РФ, которые чаще всего обсуждает рабочая группа по подготовке поправок в Основной закон, входит пункт о роли и значении культурного наследия России. Об этом рассказала сопредседатель группы Талия Хабриева, передает «Интерфакс».

Преамбулу Конституции России могут изменить

В преамбулу также могут добавить положение о том, что россияне против фальсификации истории и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, отметила Хабриева. Третье вероятное дополнение – пункт о роли институтов гражданского общества, добавила она.

По словам Хабриевой, преамбула – это та часть Конституции, которую «в первую очередь читают», поэтом логично закрепить важные моменты в ней.

Изначально руководители рабочей группы говорили, что не стоит выходить за границы предложений президента Владимира Путина относительно изменения Конституции.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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