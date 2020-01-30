Названы возможные дополнения к преамбуле Конституции

В преамбулу также могут добавить положение о том, что россияне против фальсификации истории и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, отметила Хабриева. Третье вероятное дополнение – пункт о роли институтов гражданского общества, добавила она.

По словам Хабриевой, преамбула – это та часть Конституции, которую «в первую очередь читают», поэтом логично закрепить важные моменты в ней.

Изначально руководители рабочей группы говорили, что не стоит выходить за границы предложений президента Владимира Путина относительно изменения Конституции.

