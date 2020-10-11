Конец войне? НКР требует признания, Азербайджан - вывода войск
В воскресенье Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) озвучили взаимоисключающие требования для прекращения войны.
Утром в воскресенье Азербайджан обвинил Армению в гибели семерых мирных граждан, которые попали под ракетный удар в собственном доме в городе Гянджи. Ереван назвал сообщение Баку о семи погибших и 33 раненых дезинформацией.
По мнению президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, режим прекращения огня в Карабахе, который объявлен с 12:00 (11:00 мск) 10 октября, «полноценно не состоялся». Он решил обратиться к Армении и международному сообществу с просьбой признать независимость республики, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах», - заявил президент НКР Араик Арутюнян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, высоко оценил итоги переговоров о перемирии в Нагорном Карабхе, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.
«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.
По мнению Алиева, у России больше, чем у любой другой страны, возможностей оказать влияние на процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
«У России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении — в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом», — цитирует Алиева РБК.
Также Алиев выразил готовность Баку сесть за стол переговоров с Ереваном по Нагорному Карабаху. В интервью РБК он повторил мысль, высказанную накануне.
«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», - заявил Алиев.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности между Баку и Ереваном были достигнуты на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.
Напомним, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил, что Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе.
«Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт. Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, где группировка турецких вооруженных сил гораздо больше нашего экспедиционного корпуса. У нас незакрытый фронт на Украине, проблемы в Белоруссии, а теперь еще и новый конфликт в Киргизии. Мы не решили ни одну внешнеполитическую проблему за последние шесть лет», - напомнил Стрелков.
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