Конец войне? НКР требует признания, Азербайджан - вывода войск

Утром в воскресенье Азербайджан обвинил Армению в гибели семерых мирных граждан, которые попали под ракетный удар в собственном доме в городе Гянджи. Ереван назвал сообщение Баку о семи погибших и 33 раненых дезинформацией.

По мнению президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, режим прекращения огня в Карабахе, который объявлен с 12:00 (11:00 мск) 10 октября, «полноценно не состоялся». Он решил обратиться к Армении и международному сообществу с просьбой признать независимость республики, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах», - заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, высоко оценил итоги переговоров о перемирии в Нагорном Карабхе, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.



«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.