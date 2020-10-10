Азербайджан сделал новое заявление о прекращении огня в Карабахе
10 октября 202018:10
Огонь Нагорном Карабахе прекращен около двух часов назад. Такое заявление сделали в администрации президента Азербайджана.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК заявил, что Военный этап конфликта в Нагорном Карабахе между Армение и Азербайджаном завершен. Он также сообщил, что соответствующие переговоры между сторонами состоятся при поддержке Минской группы ОБСЕ и выразил готовность «сделать это "уже завтра"».
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10 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru