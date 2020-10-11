Алиев дал оценку переговорам по Нагорному Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал позитивную оценку трехсторонним переговорам по Нагорному Карабаху, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.
«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.
Также Алиев выразил готовность Баку сесть за стол переговоров с Ереваном по Нагорному Карабаху.
Ранее, 10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности между Баку и Ереваном были достигнуты на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.
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